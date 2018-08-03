Появилось видео: На Клинском проспекте прогремел взрыв

До прибытия пожарных из здания вышли 30 человек. Никто не пострадал

Во взрыве на Клинском поспекте никто не пострадал. До прибытия пожарных из здания вышли 30 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Санкт-Петербурга.

3 августа в 20.06 на пульт дежурного 01 поступило сообщение о возгорании по адресу: Клинский пр., 25. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в 20.14, сказано в сообщении.

В 20.25 пожар удалось ликвидировать. Отметим, что с огнем боролись 25 пожарных.

На видео, которое прислал мобильный корреспондент видно, что видимых повреждений здания нет.

Ранее мы писали о том, что на табачной фабрике "Клинский 25" прогремел взрыв из-за ремонтных работ.