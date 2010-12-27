На Клинском проспекте прогремел взрыв на третьем этаже жилого дома

Взрыв произошел из-за возгорания утеплителя в одной из квартир.

Вечером 3 августа, на Клинском проспекте прогремел взрыв. Как сообщают очевидцы, хлопок произошел из-за возгорания утеплителя в одной из квартир на третьем этаже дома, 25.

Ремонт - стихийное бедствие, комментирует произошедшее прохожий.

По словам жильцов Адмиралтейского района, в домах по соседству очень сильно ощутился взрыв.

У меня даже стиралка подпрыгнула , сообщает горожанин.

На месте происшествия работают 4 пожарные службы, медики и сотрудники правоохранительных органов.

Очевидцы сообщают, что по предварительным данным спасателей пострадавших нет.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК