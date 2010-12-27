Около Вантового моста заполыхала "Газель"

На Вантовом мосту загорелась движущаяся "Газель".

По сообщениям от очевидцев, около Вантового моста на полном ходу загорелся автомобиль “Газель”.

Водители отметили, что потушить огонь удалось собственными силами при помощи трех огнетушителей. Свидетели происшествия рассказали, что многие проезжающие мимо на машинах останавливались, чтобы помочь. Некоторые автовладельцы отдали свои огнетушители для борьбы с неожиданно возникшей проблемой.

Возможной причиной возгорания машины называют неудачное расположение трубки топлипровода, который проходит над коллектором. Такие конструкции приводят к возгоранию, часто взрываясь.