Около Новой Голландии неизвестные расклеили фото Гитлера с лезвиями

Петербуржцы шокированы таким поступком молодежи.

По словам очевидцев в социальных сетях, обычные, на первый взгляд, молодые люди лет 20 расклеивали фотографии Адольфа Гитлера.

Когда петербуржец попытался снять фотографию немецкого нациста, то обнаружил под ней лезвие. По всей видимости, оно было помещено туда, чтобы поранить тех, кто захочет сорвать фотографию.

Кем были расклеивающие парни, зачем они это сделали и в чем заключался их посыл — пока неизвестно.

Напомним, что завтра город празднует 76 годовщину со Дня снятия блокады Ленинграда.

Ранее мы сообщали, что на Дворцовой площади проходит выставка военной техники.

Видео: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"