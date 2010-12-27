Около "Лахта Центра" построят клинику "Мать и дитя"

В Приморском районе появится высокотехнологичное медицинское учреждение, в котором можно будет диагностировать пороки развития плода и наследственные заболевания. сообщили в комитете по инвестициям

В Петербурге около "Лахта Центра" возведут амбулаторно-поликлинический комплекс для матерей и детей. Госстройнадзор уже дал "добро" на постройку нового объекта.

В медицинском учреждении будут оказывать различную помощь. в том числе и хирургическую. Будущая мама сможет проверить развитие плода и пройи диагностику на выявление наследственных заболеваний. Отметим, что в рамках этого центра будет создано отделение, которое позволит снизить перинатальную смертность.

Эксперты оценивают этот объект в 3,5 мллиарда рублей.

Ранее мы писали про Реабилитацию после инсульта в Петербурге: опыт реабилитационного центра Городской больницы № 40.

Фото: официальный сайт Лахта Центр