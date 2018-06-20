Около 80% россиян поддерживают проведение субботников

Наибольшее количество респондентов, одобривших субботники, проживают в сельской местности (89%), а наименьшее - в Москве и Санкт - Петербурге.

Почти 80% россиян считают субботники необходимыми. Эти данные предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Наибольшее количество респондентов, одобривших субботники, проживают в сельской местности (89%), а наименьшее - в Москве и Санкт - Петербурге. 31% жителей полагают, что работой по благоустройству должны заниматься ЖКУ.

Самое большое количество сторонников - среди людей старше 60 лет и выше (85%). Молодежь не считает субботники необходимыми: среди респондентов в возрасте 18-24 лет это мнение популярно у 64%, а среди граждан 25-34 лет - у 66% опрошенных.