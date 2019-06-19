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Около 50 процентов жителей Петербурга признали свою зависимость от телефонов и Интернета
Сегодня, 16:00
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Около 50 процентов жителей Петербурга признали свою зависимость от телефонов и Интернета

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Зависимость от соцсетей свойственна молодежи, выяснили аналитики.

Чуть меньше половины жителей Петербурга признались в  digital-зависимости. О невозможности выйти из дома без гаджетов рассказали 45 процентов участников опроса, который проводили аналитики сервиса SuperJob. Всего в исследовании приняли участие 1,6 тыс. жителей.

Еще 55 процентов жителей заявили, что не зависят от телефонов и планшетов и могут спокойно обходиться без цифровых устройств. 

Зависимость от Интернета свойственна молодежи, выяснили аналитики. Однако девушки и юноши стараются на время отказываться от девайсов и Интернета. Некоторые уезжают на неделю  в глушь, где не ловит связь, и стараются заниматься делами, не связанными с использованием смартфона. 

Представители старшего поколения отдыхают от гаджетов ежедневно. Они признались, что им больше нравится отдыхать без цифровых устройств.

Фото: Pxhere

Теги: digital-зависимость, зависимость от телефона, интернет, современная молодежь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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