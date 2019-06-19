Около 50 процентов жителей Петербурга признали свою зависимость от телефонов и Интернета

Зависимость от соцсетей свойственна молодежи, выяснили аналитики.

Чуть меньше половины жителей Петербурга признались в digital-зависимости. О невозможности выйти из дома без гаджетов рассказали 45 процентов участников опроса, который проводили аналитики сервиса SuperJob. Всего в исследовании приняли участие 1,6 тыс. жителей.

Еще 55 процентов жителей заявили, что не зависят от телефонов и планшетов и могут спокойно обходиться без цифровых устройств.

Зависимость от Интернета свойственна молодежи, выяснили аналитики. Однако девушки и юноши стараются на время отказываться от девайсов и Интернета. Некоторые уезжают на неделю в глушь, где не ловит связь, и стараются заниматься делами, не связанными с использованием смартфона.

Представители старшего поколения отдыхают от гаджетов ежедневно. Они признались, что им больше нравится отдыхать без цифровых устройств.

Фото: Pxhere