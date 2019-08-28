Видео: около 500 фанатов Билли Айлиш стоят в очереди у Ледового дворца

В среду, 28 августа, в Петербурге состоится концерт американской певицы Билли Айлиш. Около Ледового дворца уже собралось около 500 фанатов ее творчества. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.
По словам корреспондента, "конца очереди не видно". Некоторые петербуржцы заняли место в очереди еще в 5 утра 27 августа.
очень люблю эту предконцертную атмосферу и добрых людей в очереди
пишут в соцсетях фанаты Айлиш
Напомним, что изначально концерт 17-летней американской звезды планировали провести в одном из клубов Северной столицы. Однако, фанаты так быстро раскупили все билеты, что организаторы решили расширить площадку.
Известно, что артистка прилетела в Петербург на частном самолете в сопровождении мамы.
Ранее мы сообщали о том, что Эд Ширан уходит со сцены из-за семьи.
Видео:Piter.TV
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