Эд Ширан уходит со сцены из-за семьи

Недавно музыкант завершил свой двухлетний лет.

Британский поп-музыкант Эд Ширан приостанавливает карьеру ради своей супруги и ребенка. Об этом артист заявил на своем концерте в родном Ипсвиче.

К себе домой артист приехал с последним концертом в рамках масштабного тура "Divide tour", который стартовал в марте 2017. Все это время музыкант находился в разъездах и не почти не контактировал с семьей. В связи с этим он сообщил, что минимум на 1,5 года покинет сцену.

Напомним, что гастроли "Divide tour" еще до окончания установили мировой рекорд по количеству прибыли. В общей сложности музыкант провел в туре 893 дня. За это время концерты посмотрело около 9 млн человек.



Видео: YouTube/Ed Sheeran