Концерт "И звучит орган…"

Концерт состоится 10 ноября в Петрикирхе, стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

В программе концерта будут И. С. Бах, Д. Букстехуде, Й. Г. фон Райнбергер и Х. А. Штамм. Исполнитель – заслуженный артист Республики Карелия Александр Новоселов.

Музыкант является выпускником Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки, а также Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского‑Корсакова. В 2010 году окончил магистратуру СПбГУ по специальности "орган". Стажировался в Летней академии в Хаарлеме и Алькмааре, принимал участие в мастер‑классах европейских специалистов органного исполнительства – М. Зандера, В. Церера, Л. Ломанна, О. Латри.

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