"Темные воды": 36 тонн нефтепродуктов собрали в Матисовом канале

Предположительно, отходы сливали через колодец ливневой сети.

В Матисовом канале и в реке Сосновка специалисты обнаружили около 36 тонн нефтепродуктов. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Предположительно, отходы в Сосновку сливали через колодец ливневой сети. Он был расположен в двух километрах от выпуска в реку, на проспекте Ветеранов. Там же обнаружили следы от колес грузовиков, с которых, предположительно, сбрасывали нефтяную смесь.

Следственный комитет уже начал поиски виновных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшие загрязнение окружающей среды".