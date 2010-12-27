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"Темные воды": 36 тонн нефтепродуктов собрали в Матисовом канале
Сегодня, 18:20
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alexandra08
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"Темные воды": 36 тонн нефтепродуктов собрали в Матисовом канале

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Предположительно, отходы сливали через колодец ливневой сети.

В Матисовом канале и в реке Сосновка специалисты обнаружили около 36 тонн нефтепродуктов. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Предположительно, отходы в Сосновку сливали через колодец ливневой сети. Он был расположен в двух километрах от выпуска в реку, на проспекте Ветеранов. Там же обнаружили следы от колес грузовиков, с которых, предположительно, сбрасывали нефтяную смесь.

Следственный комитет уже начал поиски виновных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшие загрязнение окружающей среды".

Теги: канал матисов , нефть в воде , проспект ветеранов , река сосновка
Категории: Новости СПб

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