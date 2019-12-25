Около 307 тыс. вызовов поступило в Службу 112 в Петербурге за июль

Из общего количества обращений на номер "112" примерно 9 тыс. было направлено в пожарно-спасательную службу, около 83,5 тысячи – в полицию, более 77,5 тыс. – в скорую медицинскую помощь и свыше 2 тыс. – в газовую службу.

В июле 2024 года Служба экстренных вызовов 112 получила приблизительно 307 тыс. обращений, включая звонки, СМС и сообщения из системы "ЭРА-ГЛОНАСС". В среднем за один день поступало около 10 тыс. вызовов, при этом максимальное число вызовов было зафиксировано 2 июля – 11,6 тыс.

Из общего количества обращений на номер "112" примерно 9 тыс. было направлено в пожарно-спасательную службу, около 83,5 тысячи – в полицию, более 77,5 тыс. – в скорую медицинскую помощь и свыше 2 тыс. – в газовую службу. Более 21,7 тыс. вызовов потребовали оперативного реагирования нескольких служб сразу. Остальные обращения были либо информационного характера, либо ошибочными.

Служба экстренных вызовов 112 функционирует круглосуточно и бесплатно, доступна даже с нулевым балансом. Также можно отправить бесплатное СМС на номер "112", что особенно полезно для людей с ограничениями в слухе и речи. Если инцидент произошел вне Петербурга, работники службы перенаправят вызов в соответствующий центр обработки. В Ленинградской области в том месяце было зарегистрировано более 6 тыс. обращений, а в другие регионы – около 1,1 тыс.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)