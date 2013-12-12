Около 20% России покрыло снегом

По словам эксперта, на западе Якутии высота снега достигла отметки 18-20 см.

Около 15-20% территории России покрыло снегом. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам эксперта, снегом покрыло северную половину Сибирского федерального округа, Таймыр, Туруханский край и северную половину Дальнего Востока. Он подчеркнул, что на западе Якутии высота снега достигла отметки 18-20 см.

Вильфанд добавил, что потепления в этих регионах не ожидается, а количество снега уменьшится не раньше начала октября. Он отметил, что в этих регионах будет заментное понижение температуры.

