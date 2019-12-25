Смольный рассказал о мерах поддержки бизнеса, который пострадал в нерабочую неделю

На поддержку малого и среднего бизнеса, а также некоторых НКО выделят 16 млрд рублей.

Смольный анонсировал четвертый пакет мер поддержки бизнеса и социально ориентированных НКО, которые пострадали в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. По подсчетам экспертов, таких компания оказалось 39 тысяч.

Власти предусмотрели компенсационные и восстановительные меры поддержки. Общая сумма составит 16 млрд рублей.

В компенсационные входят:

Сумму налога на имущество, используемое организациями для нужд культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения, в 2022 году снизят на 50%.

С 1 января по 31 декабря 2022 года предприниматели смогут поквартально платить по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах, находящихся в собственности города, а также земельных участках, государственная собственность на которой не разграничена.

Ресурсоснабжающим организациям советуют предоставить отсрочку платежей за воду и тепловую энергию, не тревожить должников до 31 марта 2022 года и не ограничивать подачу ресурсов.

Фуд-корты и фуд-плейсы получат субсидии на выплату зарплат.

Социально ориентированные НКО получат в 2022 году субсидии на организацию туристско-экскурсионных поездок для школьников. Организации, занятые в туризме, освободят в 2021 и снизят в 2022 налог на имущество, земельный и транспортный налог.

Про восстановительные меры вы можете прочитать на сайте городской администрации.

Фото: Piter.TV