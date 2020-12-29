Треть петербургских компаний намерена сохранить или увеличить оклад своих сотрудников в 2021 году

Большинство организаций настроены на позитивный сценарий.

Треть опрошенных представителей организаций Петербурга заявили о том, что они рассматривают возможность увеличения штата в 2021-м году. Сокращать сотрудников планируют 16% респондентов. Иcследование провели аналитики hh.ru.

Кроме того, 32% компаний оценивают свои перспективы на рынке как позитивные. Среди них выше доля небольших и средних организаций — 44% и 41%. Половина крупных компаний считают, что в наступившем году их положение будет стабильным. На негативный сценарий в Петербурге и Москве настроены 9% крупных участников рынка, 15% — средних и 17% — малых.

Треть компаний готова к тому, чтобы сохранить или даже увеличить оклады своим сотрудникам. 40% респондентов не планирует менять размер оклада. Уменьшение возможно в 8% компаний.

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