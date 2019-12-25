Около 15% россиян никогда не брали кредиты

На такой показатель кредитная инфраструктура вышла примерно в 2015 году.

Не менее 85% россиян имеют или имели собственные кредиты. При этом порядка 15% россиян кредиты никогда не брали. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в базе бюро имеются сведения о более 100 млн россиян. В этой базе находятся люди, которые так или иначе были вовлечены в процессы розничного кредитования.

Подавляющее число из них имеют или когда-то имели кредиты. Но в базе кредитных историй также имеются данные и о гражданах, у которых своих кредитов никогда не было. Речь идет, например, о поручителях/созаёмщиках по кредитам или должниках за жилищно-коммунальные услуги. Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ

Примерно такой показатель был достигнут уже в 2015 году. С тех пор доля тех, у кого есть кредиты или были, остается на том же уровне.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что люди по многим причинам могут не брать кредиты. Например, это люди, живущие в маленьком селе, у которых своей натуральное хозяйство. В эту группу входят и люди с низкими доходами, то есть они понимают, что вернуть долг банку не смогут. По мнению эксперта,

Это две наиболее распространенные категории. Еще есть чисто психологические причины, а также конфессиональные. Георгий Остапкович, директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

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