Ввоз импортного вина в Россию вырос в 2021 году

В прошлом году из-за локдауна поставки снизились.

Ввоз иностранного вина в Россию вырос почти на четверть, до 190 миллионов литров. Так, доля импортного вина выросла с 38% до 50%. Об этом пишет "Коммерсант".

Так, за первые семь месяцев этого года импорт вина вырос на 24,83%, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году. Основными поставщиками продукции являются Испания, Грузия, Франция, Италия и Португалия.

Отмечается, что в прошлом году из-за локдауна произошло снижение ввоза. На этом фоне в 2021 году наблюдается рост, то есть импорт восстанавливается. На фоне импорта в 2021 году сократилось производство российских вин — до 310,72 млн литров (на 7,92%).

По мнению экспертов, производства российского вина связано с эффектом высокой базы в 2020 году, когда виноделы работали на склад, чтобы успеть до вступления в силу закона "О виноделии". Еще одной причиной является неурожай в 2021 году. Все дело в погоде. Так, из-за сильных дождей краснодарская "Фанагория" потеряла порядка 20% урожая. В связи с этим цены на виноград для вина выросли в 1,5-2 раза.

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