Около 14 процентов жителей Петербурга планируют работать даже после выхода на пенсию

Всего 6 процентов участников опроса планируют заняться внуками.

После выхода на пенсию планируют работать 14 процентов жителей Петербурга. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperJob. В опросе участвовали "экономически активные" горожане старше 45 лет.

Около 24 процентов респондентов признались, что на пенсии начнут путешествовать. Около 16 процентов уедут на дачу, чтобы посвятить себя огороду. Еще 14 процентов горожан признались, что будут постоянно заниматься хобби. Почти 11 процентов заявили, что будут просто жить для себя.

Всего 6 процентов участников опроса планируют заняться внуками. Столько же хотят тратить все свое время на спорт. Только один процент жителей хочет читать книги, ходить на экскурсии и в театры.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти девочка отравилась дачной травой.

Фото: Pxhere