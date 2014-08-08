По прибытии росгвардейцы оперативно блокировали дорогу, обеспечили беспрепятственный подъезд специальной пожарно-спасательной техники МЧС и осуществили обход прилегающей территории и зданий с целью выявления гражданских лиц для их дальнейшей эвакуации.

Охраняющие музей-заповедник Кижи росгвардейцы предотвратили пожар. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

С пульта централизованного наблюдения острова Кижи поступил сигнал о возгорании электрической проводки в районе главного туристического причала. Несущие там службу сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Карелия выехали на место происшествия.

По прибытии росгвардейцы оперативно блокировали дорогу, обеспечили беспрепятственный подъезд специальной пожарно-спасательной техники МЧС и осуществили обход прилегающей территории и зданий с целью выявления гражданских лиц для их дальнейшей эвакуации.

Через 10 минут возгорание было полностью локализовано. Распространение огня на рядом стоящие здания не было допущено благодаря своевременному реагированию сотрудников вневедомственной охраны. Пострадавших среди работников, сотрудников и гражданских лиц нет.

Фото: Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ