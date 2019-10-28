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Охранники и медики стали самыми закредитованными работниками в России

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Меньше всего на кредиты отдают сотрудники рекламной сферы и сферы IT.

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) назвало профессии, представители которых оказались самыми закредитованными в РФ. Об этом сообщил РБК.

Специалисты НБКИ анализировали показатель долговой нагрузки (ПДН), который показывает, какую часть заработка человек отдает на выплату задолженности.

Наиболее высокий ПДН (34%) оказался у охранников, также треть зарплаты на оплату кредита отдают социальные и медицинские работники. От 20% до 13,6% заработка отдают сотрудники рекламной сферы и сферы IT.

В России 30% семей не могут позволить себе ипотеку.

Видео: Youtube/ CareerOneStop

Теги: кредит, медик, охранник
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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