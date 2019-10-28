Охранники и медики стали самыми закредитованными работниками в России

Меньше всего на кредиты отдают сотрудники рекламной сферы и сферы IT.

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) назвало профессии, представители которых оказались самыми закредитованными в РФ. Об этом сообщил РБК.

Специалисты НБКИ анализировали показатель долговой нагрузки (ПДН), который показывает, какую часть заработка человек отдает на выплату задолженности.

Наиболее высокий ПДН (34%) оказался у охранников, также треть зарплаты на оплату кредита отдают социальные и медицинские работники. От 20% до 13,6% заработка отдают сотрудники рекламной сферы и сферы IT.

В России 30% семей не могут позволить себе ипотеку.

Видео: Youtube/ CareerOneStop