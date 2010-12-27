Эксперт: 30% семей, которые могут позволить себе ипотеку, это нормальный показатель

Счетная палата РФ узнала, какой процент семей в России могут позволить себе взять жилье в кредит.

Недавно Счетная палата РФ провела исследование и выявила, что взять ипотеку могут только 30% российских семей. "Экономика сегодня" пообщалась с экспертами, которые прокомментировали результаты исследования.

По мнению старшего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяка, главной проблемой является соотношение цен на жилье и доходов россиян. Значение имеет то, сколько лет должен работать гражданин, чтобы его доход был равен рыночной стоимости недвижимости. Бурдяк отметил, что решение жилищного вопроса до сих пор одна из самых острых социальных проблем в нашей стране. При этом, считает мужчина, нельзя забывать о том, что цены на жилье, так же, как и реальные доходы населения, тоже снижаются.

Александра Ярославна высказала мнение, что недвижимость стала более доступной. Доходы россиян снижаются меньше, чем цены на квартиру.

"На самом деле показатель в 30 % семей, которые могут позволить себе ипотеку, является нормальным, а основные трудности здесь заключаются в другом, а именно в том, какую часть россиян составляют фигуранты данного расчета Счетной палаты РФ", - отметила женщина.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Лазарь Бадалов заявил о том, что тяжело комментировать чужие расчеты, поскольку перед специалистами не более, чем цифры Счетной палаты РФ.

"В контексте доступности ипотеки существует два момента. Положительный заключается в том, что ставки снижаются по кредитам, а негативный и отрицательный базируется на проблемах с доходами граждан. В результате, получается некий баланс – кредиты обслуживать становится проще, но существуют проблемы с доходами граждан, которые склонны снижаться", - сказал мужчина.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что доходы среднего класса в России продолжают падать.

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