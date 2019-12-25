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Охранник школы устроил пожар в детском саду на Октябрьской набережной
Сегодня, 13:45
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Охранник школы устроил пожар в детском саду на Октябрьской набережной

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Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 2:46 ночи.

Накануне, 24 сентября, на Октябрьской набережной в доме № 84, корпус 2, вспыхнула комната в детском саду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 2:46 ночи. Выяснилось, что в трехэтажном здании полыхали детские шкафчики.

По информации Piter.tv, в поджоге подозревают охранника школы. Сумма материального ущерба устанавливается. Выясняются обстоятельства случившегося.

Подозреваемого задержали, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: на Прибрежной улице на голову девочки упала бутылка.

Фото: Piter.tv

Теги: горел детский сад, мчс, охранник школы, пожар на октябрьской набережной, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Пожар,

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