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На Прибрежной улице на голову девочки упала бутылка
Сегодня, 12:35
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На Прибрежной улице на голову девочки упала бутылка

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Неизвестный сбросил стеклянный сосуд из окна.

В Невском районе на девочку, которая вышла на прогулку с папой, из окна жилого дома упала бутылка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел на Прибрежной улице. Шестилетняя девочка попала в больницу. Она находится в  удовлетворительном состоянии.

"По горячим следам" стражи порядка задержали 51-летнюю жительницу Петербурга. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: в поселке имени Морозова автомобиль угодил в кювет и разбился.

Фото: Piter.tv

 

Теги: бутылка упала на голову, пострадал ребенок, прибрежная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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