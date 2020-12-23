На Прибрежной улице на голову девочки упала бутылка

Неизвестный сбросил стеклянный сосуд из окна.

В Невском районе на девочку, которая вышла на прогулку с папой, из окна жилого дома упала бутылка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел на Прибрежной улице. Шестилетняя девочка попала в больницу. Она находится в удовлетворительном состоянии.

"По горячим следам" стражи порядка задержали 51-летнюю жительницу Петербурга. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: в поселке имени Морозова автомобиль угодил в кювет и разбился.

Фото: Piter.tv