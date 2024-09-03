При заборе крови в лаборатории на Прибрежной девочка-подросток упала в обморок

Лабораторию ожидает проверка: сидение для забора анализов должно исключать падение пациента.

В лаборатории на Прибрежной улице в Петербурге девочка упала в обморок при заборе крови. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Утром 1 июня 13-летний ребенок сдавал кровь на анализ. Девочка внезапно побледнела, закрыла глаза и упала с табуретки, ударившись головой. На следующий день мать увезла ее в детскую больницу, после осмотра нейрохирург исключил сотрясение, предположив расстройство вегетативной нервной системы.

Лабораторию ожидает проверка: сидение для забора анализов должно исключать падение пациента.

Ранее мы сообщили о том, что водитель погиб в ДТП под Петербургом после потери сознания. Автомобиль тоже получил значительные повреждения в результате удара.

Фото: Piter.TV