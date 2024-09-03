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При заборе крови в лаборатории на Прибрежной девочка-подросток упала в обморок
Сегодня, 11:47
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При заборе крови в лаборатории на Прибрежной девочка-подросток упала в обморок

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Лабораторию ожидает проверка: сидение для забора анализов должно исключать падение пациента.

В лаборатории на Прибрежной улице в Петербурге девочка упала в обморок при заборе крови. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Утром 1 июня 13-летний ребенок сдавал кровь на анализ. Девочка внезапно побледнела, закрыла глаза и упала с табуретки, ударившись головой. На следующий день мать увезла ее в детскую больницу, после осмотра нейрохирург исключил сотрясение, предположив расстройство вегетативной нервной системы. 

Лабораторию ожидает проверка: сидение для забора анализов должно исключать падение пациента. 

Ранее мы сообщили о том, что водитель погиб в ДТП под Петербургом после потери сознания. Автомобиль тоже получил значительные повреждения в результате удара.

Фото: Piter.TV 

Теги: анализы, прибрежная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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