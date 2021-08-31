Охранник криптообменника в Петербурге похитил 11 млн и скрылся на Mercedes

В Санкт-Петербурге 25-летний охранник криптообменного пункта похитил 11 млн руб. и попытался скрыться. По данным Telegram-канала "Mash на Мойке", мужчина заранее устроился на работу именно в обменный пункт и ждал удобного момента.
В день происшествия он распылил перцовый баллончик в лицо менеджера, после чего забрал рюкзак с наличными и уехал на внедорожнике Mercedes-Benz.
Позже молодой человек выехал в Подмосковье, где был задержан сотрудниками полиции на автомойке. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о разбое.
