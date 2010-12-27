В Пушкине охранник "Пятерочки" избил покупательницу, не обнаружив у нее "украденный" сыр

В два часа дня 4 декабря охранник “Пятерочки” на Ленинградской улице в городе Пушкин избил посетительницу. Мужчине показалось, что женщина украла плавленый сыр.

По сообщениям очевидцев, сотрудник магазина напал на покупательницу после того, как она прошла кассы. Сначала он попросил ее показать сумку, в которой не оказалось ничего, кроме кошелька, а разочаровавшись, что не нашел “украденное”, злоумышленник несколько раз ударил жертву стеклянной дверью. В результате столкновения пострадавшей понадобилась медицинская помощь. В травмпункте у женщины обнаружили многочисленные ушибы ног и рук.

Отметим, что остальные посетители “Пятерочки” пытались остановить агрессию в отношении к посетительнице, в то время как персонал не обращал на происходящее внимания. В настоящее время правоохранительные органы изучают обстоятельства данного инцидента. Решается вопрос об открытии уголовного дела.