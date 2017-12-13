Полиция Петербурга арестовала грабителей, совершивших серию краж цветмета на подстанциях

В Петербурге поймали банду, грабившую трансформаторные подстанции.

Полиция Петербурга раскрыла серию краж цветного металла из подстанций города. Криминальная банда орудовала в шести районах Северной столицы и Ленобласти. По имеющимся данным, преступники вывезли товара более чем на 12 миллионов рублей.

Сообщается, что по обвинению в ограблениях задержано четверо мужчин. самым взрослым членом группировки является 34-летний местный житель. Младшему - 25 лет. Они незаконно воровали цветмет с июля 2015 года. От рук злоумышленников пострадала трансформаторная подстанция “Ленэнерго”, которая располагается по Второму Муринскому проспекту, а также объекты в Сосновом Бору, Кингисеппе, Никольском, Новоселье, Сланцах и Кировском районе Ленобласти. Из здания под номером три на Заозерной улице Петербурге грабители украли оборудование на 750 тысяч рублей.

В настоящее время подозреваемые отпущены под подписку о невыезде. Известно, что двое из компании ранее были судимы.

