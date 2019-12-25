Петербуржцы заметили странное облако в небе

В четверг, 5 августа, в соцсетях очевидцы поделились фото странного облако, которое заметили в небе над Петербургом над Лахтой.
Один из петербуржцев заявил, что что-то "нормально так шандарахнуло", из-за чего облако висит уже несколько минут. Горожане отметили, что в той стороне находится ЛАЭС, поэтому возникают страшные опасения.
Некоторые комментаторы отметили, что ничего ужасного не произошло – просто такие облака.
Ранее мы писали, что после очередного ливня небо в Петербурге окрасилось в огненные цвета.
Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте
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