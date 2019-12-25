Петербуржцы заметили странное облако в небе

Очевидец заявил, что облако появилось после того, как что-то "шандарахнуло".

В четверг, 5 августа, в соцсетях очевидцы поделились фото странного облако, которое заметили в небе над Петербургом над Лахтой.

Один из петербуржцев заявил, что что-то "нормально так шандарахнуло", из-за чего облако висит уже несколько минут. Горожане отметили, что в той стороне находится ЛАЭС, поэтому возникают страшные опасения.

Некоторые комментаторы отметили, что ничего ужасного не произошло – просто такие облака.

Ранее мы писали, что после очередного ливня небо в Петербурге окрасилось в огненные цвета.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте