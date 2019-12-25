Огромная фура на улицах юго-запада Петербурга вызвал волнения у местных жителей

Ночной "монстр" на дорогах Петербурга напугал горожан.

В ночь на 9 октября жители юго-запада Петербурга стали свидетелями необычного зрелища — по улицам района проезжала фура с массивным негабаритным грузом, движение которой сопровождали около десяти автомобилей с проблесковыми маячками. Об этом сообщает "Фонтанка".

По словам очевидцев, транспортировка проходила неподалёку от станции метро "Юго-Западная". Огромная конструкция двигалась крайне медленно, из-за чего на участке дороги временно образовалась пробка. На опубликованных в сети кадрах видно, как многотонный груз протяжённой формы сопровождают автомобили, предположительно принадлежащие дорожным и аварийным службам.

Журналисты попытались выяснить, что именно перевозили ночью. Однако в полиции, районной администрации и метрополитене пояснений не дали. По внешнему виду груз напоминал промышленное оборудование, возможно — элемент установки для очистки газов, включая неон или гелий.

Фото: freepik/(aleksandarlittlewolf)