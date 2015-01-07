Нефтяной терминал Петербурга впервые принял танкер с пальмовым маслом

Петербургский нефтяной терминал обработал 30 тысяч тонн растительных продуктов.

Петербургский нефтяной терминал впервые в своей 30-летней истории обработал импортный груз продуктов переработки пальмового и пальмоядрового масел. Поставка объемом 30 тысяч тонн была выгружена из танкера и перегружена в железнодорожные цистерны. Об этом сообщили в пресс-службе Петербургского нефтяного терминала.

В компании отметили, что в 2022 году началась реализация программы по диверсификации грузовой базы. Благодаря этому терминал теперь способен обеспечивать не только экспортные поставки, но и обратное направление — импорт наливных грузов для доставки в регионы России и страны СНГ.

Фото: ПНТ