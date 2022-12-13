Новые ограничения ждут водителей Петербурга в трёх районах с 1 апреля

Улицы перекроют в Адмиралтейском, Выборгском и Московском районах.

С субботы, 1 апреля, в трёх районах Северной столицы введут ограничения движения на улицах Адмиралтейского, Выборгского и Московского районов. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В частности, перекрытие произойдёт на проезжей части улицы Декабристов на участке от Лермонтовского проспекта до улицы Писарева. Ограничение продлится до 14 апреля. Кроме того, до 2 апреля нельзя будет проехать по Кооперативной улице в Парголово (Торфяное) на участке от улицы Вологдина до Донецкой улицы. Кроме того, на 2 дня для проезда будет недоступен Дунайский проспект от проспекта Космонавтов до улицы Ленсовета, включая перекресток с последней.

Участок Большого Сампсониевского проспекта от Гренадерской улицы до улицы Фокина и на улице Фокина от Выборгской набережной до Большого Сампсониевского проспекта ограничения продлятся до 5 октября 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что на внешнем кольце КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют одну полосу.

Фото: Piter.TV