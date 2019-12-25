Образовательным учреждениям города пока разрешено проводить очные занятия.

В пятницу, 18 сентября, стало известно, что ограничения по коронавирусу в Петербурге продлили до 11 октября. Соответствующий документ, вносящий поправки в постановления правительства города № 121, подписан губернатором Северной столицы Александром Бегловым. Постановление опубликовано на официальном сайте Смольного.

В частности, обязательный масочный режим на транспорте и на предприятиях продлевается. Горожанам старше 65 лет все еще крайне рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. По-прежнему под запретом публичные мероприятия.

В новой редакции постановления запрещается посещать концерты, театры и кинотеатры организованными группами несовершеннолетних. При этом требование обязательного сопровождения законных представителей для индивидуального посещения снято.

Отметим, что запрет на проведение публичных мероприятий сохранен. Детским лагерям запрещено работать до 31 декабря 2020 года.

Фото: Piter.tv