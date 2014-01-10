Данная мера является вынужденной в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.

Ограничения плановой госпитализации только привитых пациентов в Москве ввели на один месяц. Об этом говорится на официальном сайте регионального департамента по здравоохранению. Временные правила по оказанию медицинской помощи в больницах будут действовать до того момента, пока эпидемиологическая обстановка не улучшится. Согласно постановлению, перед госпитализацией у пациентов будут проверять сертификат о прививке от коронавируса.

Предполагается, что ожидаемый срок временного порядка плановой госпитализации составит период около одного месяца, однако продолжительность его действия будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в городе. сообщение врачей

Напомним, что ограничительные правила в Москве относительно оказания плановой помощи пациентам являются вынужденной мерой. При этом экстренная помощь будет оказываться всем гражданам независимо от того, вакцинировался человек от ковида или нет.

Воробьев пообещал сделать все возможное, чтобы избежать локдауна.

Фото: Piter.tv