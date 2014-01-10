В Подмосковье улучшается ситуация с вакцинацией населения.

Глава Московской области Андрей Воробьев пообещал сделать все возможное, чтобы избежать локдауна в регионе. Об этом губернатор сообщил журналистам телеканала "Россия-24".

Делаем всё, чтобы этого избежать. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Чиновник уточнил, что в настоящее время в регионе продолжают действовать ограничения, введенные из-за пандемии. По напомнил, что по меньшей мере населению необходимо использовать средства индивидуальной защиты. При этом Воробьев отметил, что в вопросе массовой вакцинации ситуация начинает меняться, как в Московской области, так и в Москве. За текущую неделю в 3-4 раза выросла запись на прививку. Минздрав РФ передал регион партию в 225 тысяч вакцин от ковида.

Омбудсмен опроверг данные, что власти Москвы разрешили отстранять работников без прививки.

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