В Центральном районе Петербурга вступят в силу ограничения движения с 22 февраля

Со среды, 22 февраля, на набережной Лебяжьей канавки в центре Северной столицы вступят в силу ограничения движения. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
Автомобилисты не смогут проехать по участку от Дворцовой набережной до Миллионной улицы по 14 октября 2024 года. В это время там будут проведены работы по установке фасадных.
Ещё одно ограничение по тем же причинам будет действовать по 16 марта 2023 года – речь идёт о перекрытии участка Миллионной улицы от набережной Лебяжьей канавки до Суворовской площади.
Ранее мы сообщили о том, что движение по Береговой улице закроют до лета 2025 года.
Фото: Piter.TV
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