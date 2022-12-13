В Центральном районе Петербурга вступят в силу ограничения движения с 22 февраля

На участке набережной Лебяжьей канавки пройдут работы по установке фасадных лесов.

Со среды, 22 февраля, на набережной Лебяжьей канавки в центре Северной столицы вступят в силу ограничения движения. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Автомобилисты не смогут проехать по участку от Дворцовой набережной до Миллионной улицы по 14 октября 2024 года. В это время там будут проведены работы по установке фасадных.

Ещё одно ограничение по тем же причинам будет действовать по 16 марта 2023 года – речь идёт о перекрытии участка Миллионной улицы от набережной Лебяжьей канавки до Суворовской площади.

Ранее мы сообщили о том, что движение по Береговой улице закроют до лета 2025 года.

Фото: Piter.TV