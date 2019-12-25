Движение по участку ЗСД ограничат на несколько ночей из-за строительства Витебской развязки

Дорожники займутся монтажом пролётного строения над съездом на Благодатную улицу.

Движение транспорта в районе развязки ЗСД с Благодатной улицей будут перекрывать 4 ночи в связи со строительством Витебской развязки. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Магистраль Северной столицы".

Ограничения вступят в силу в период с 00:00 до 05:00 25, 27, 28 и 29 декабря. Проезд будет закрыт от Благодатной улицы до набережной реки Екатерингофки. В это время дорожники будут заниматься монтажом пролетного строения над основным ходом магистрали и над съездом на Благодатную улицу. Конструкция будет собираться блочно, её поднимет специальный кран грузоподъёмностью в 500 т.

Добавим, что 25 декабря на участке от Благодатной улицы до набережной реки Екатерингофки будутоткрыты для движения только 2 правые полосы.

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Фото: Piter.TV