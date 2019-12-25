В двух районах Петербурга введут ограничения движения транспорта

В пятницу, 27 мая, в двух районах Петербурга начнут действовать ограничения движения транспорта, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
Ограничения в Выборгском районе будут действовать до 19 июня: на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и Литовской улицы дорожники установят светофор.
В поселке Стрельна (Петродворцовый район) ограничения будут действовать до 14 июня: на участке от Выставочной улицы до Финского залива будут прокладывать водопровод.
Горожан просят учитывать информацию при планировании маршрутов.
Фото: Piter.tv
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