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В двух районах Петербурга введут ограничения движения транспорта
Сегодня, 12:12
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В двух районах Петербурга введут ограничения движения транспорта

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Ограничения коснутся Выборгского и Петродворцового района до середины июня.

В пятницу, 27 мая, в двух районах Петербурга начнут действовать ограничения движения транспорта, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Ограничения в Выборгском районе будут действовать до 19 июня: на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и Литовской улицы дорожники установят светофор. 

В поселке Стрельна (Петродворцовый район) ограничения будут действовать до 14 июня: на участке от Выставочной улицы до Финского залива будут прокладывать водопровод.

Горожан просят учитывать информацию при планировании маршрутов.

Фото: Piter.tv

Теги: ограничения движения транспорта, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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