В двух районах Петербурга введут ограничения движения транспорта

Ограничения коснутся Выборгского и Петродворцового района до середины июня.

В пятницу, 27 мая, в двух районах Петербурга начнут действовать ограничения движения транспорта, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Ограничения в Выборгском районе будут действовать до 19 июня: на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и Литовской улицы дорожники установят светофор.

В поселке Стрельна (Петродворцовый район) ограничения будут действовать до 14 июня: на участке от Выставочной улицы до Финского залива будут прокладывать водопровод.

Горожан просят учитывать информацию при планировании маршрутов.

Фото: Piter.tv