На участке трассы "Сортавала" в Приозерске перекрыли 1 полосу движения

Ограничения будут действовать до вечера 21 февраля.

В период с 20 на 21 февраля в Приозерске ограничили пропускную способность федеральной трассы А-121 "Сортавала" на 124-ом км в Приозерске. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, с 22:00 20 февраля до 21:00 21 февраля автомобилисты не могут проехать по полосе движения в сторону Карелии в связи с проведением специалистами ГУП "Леноблводоканал" аварийно-восстановительных работ на участке магистральной сети водоотвода. Кроме того, будет введено ограничение скорости до 40 км/ч.

Движение транспорта в районе пересечения трассы с улицей Ленина временно организовали по одной полосе в каждом направлении.

Ранее мы сообщили о том, что в Центральном районе Петербурга вступят в силу ограничения движения с 22 февраля.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"