Ограничение рекламы тонизирующих напитков перенесено на 1 марта 2026 года

Эксперты ожидают, что нововведения негативно скажутся на продаже энергетиков.

Вступление на российской территории в законную силу поправок по рекламе, регулирующих продвижение на внутреннем рынке энергетических напитков, перенесено с 1 сентября 2025 года на 1 марта 2026 года. Это решение властей связано с тем, что авторы инициативы не успели внести изменения ко второму чтению. В новой версии документа парламентарии ужесточили правила для маркетинга такой продукции. В том числе речь идет о запрете на обращение к несовершеннолетним гражданам, а также об упоминании витаминов и биологически активных добавок (БАД) в составе. Соответствующими данными поделились журналисты из газеты "Коммерсантъ". Среди дополнительных ограничений законодателями также предлагалось ввести запрет на использования образов людей и животных в рекламе энергетических напитков, включая и изображения, созданные с помощью мультипликации. Такой пункт был исключен из поправок.

Генеральный директор ассоциации "Союзнапитки" Алла Андреева считает, что перенос сроков вступления в силу новых поправок к закону о рекламе носит скорее технический характер. Он не окажет значительного влияния на индустрию. Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов указал журналистам из "Ъ", что речь идет о дополнительной возможности производителям адаптироваться под новые требования.

Напомним, что данный законопроект был внесен 10 апреля 2025 года комитетом Государственной думы по экономической политике. В списке соавторов предложения указаны Александр Жуков, Ирина Яровая, Владислав Даванков, Максим Топилин. А 15 июля проект был принят законодателями в первом чтении. Документ предусматривает необходимость указывать в рекламе энергетических напитков их вред для здоровья при чрезмерном употреблении. В радиопрограммах такое упоминание должно длится не менее трех секунд, в телепрограммах и кино — не менее пяти секунд. Причем в самой рекламе предупреждению должно быть отведено не менее семи процентов от всей площади кадра.

Фото: pxhere.com