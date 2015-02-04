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Горожан предупредили об ограничении движения в Центральном районе до Нового года
Сегодня, 15:14
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Горожан предупредили об ограничении движения в Центральном районе до Нового года

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В администрации сообщили об ограничениях в связи с проведением XVI Рождественской ярмарки с 20 ноября до 31 декабря.

В пятницу, 19 ноября, петербуржцам напомнили об ограничении движения на улицах Центрального района с 20 ноября до 1 января в связи с проведением XVI Рождественской ярмарки. С полным списком магистралей, где введут ограничения, можно ознакомиться здесь.

Так, движение будет прекращено по Кленовой улице от Инженерной улицы до Манежной площади и на Манежной площади; ограничено путем сужения проезжей части справа – по Караванной улицы вдоль Манежной площади в направлении от Инженерной улицы к Итальянской улице и Итальянской улицы вдоль Манежной площади в направлении от Караванной улицы к Малой Садовой улице;  ограничено путем введения одностороннего движения –  по Кленовой улице от Инженерной улицы до Замковой улицы.

Однако петербуржцы могут получить пропуск для парковки в  административном домике Организатора, расположенном на Малой Садовой ул. или в административном помещении на Манежной пл. 

 Фото: Pexels

Теги: ограничение движения, петербург, рождественская ярмарка, центральный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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