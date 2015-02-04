Горожан предупредили об ограничении движения в Центральном районе до Нового года

В администрации сообщили об ограничениях в связи с проведением XVI Рождественской ярмарки с 20 ноября до 31 декабря.

В пятницу, 19 ноября, петербуржцам напомнили об ограничении движения на улицах Центрального района с 20 ноября до 1 января в связи с проведением XVI Рождественской ярмарки. С полным списком магистралей, где введут ограничения, можно ознакомиться здесь.

Так, движение будет прекращено по Кленовой улице от Инженерной улицы до Манежной площади и на Манежной площади; ограничено путем сужения проезжей части справа – по Караванной улицы вдоль Манежной площади в направлении от Инженерной улицы к Итальянской улице и Итальянской улицы вдоль Манежной площади в направлении от Караванной улицы к Малой Садовой улице; ограничено путем введения одностороннего движения – по Кленовой улице от Инженерной улицы до Замковой улицы.

Однако петербуржцы могут получить пропуск для парковки в административном домике Организатора, расположенном на Малой Садовой ул. или в административном помещении на Манежной пл.

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