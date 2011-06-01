Ограду Биржевого моста с трезубцем Нептуна полностью отреставрируют

Ее протяженность составляет более 400 метров.

Перильное ограждение Биржевого моста со знаменитым знаком трезубцев Нептуна отреставрируют. Монтаж обновленного ограждения станет завершающим этапом наружных работ на переправе. Об этом сообщила администрация Петербурга.

За несколько десятилетий на перильных ограждениях появилась коррозия и многочисленные сколы. Каждый участок чугунных секций придется очистить, загрунтовать и снова покрасить. Общая длина составляет 428 метров. Также реставраторы восстановят утраченные декоративные элементы.

После наружных работ специалисты перейдут к внутренним — в помещениях моста продолжат подготовку разводного механизма.

Напомним, мост закрыли для движения 9 октября 2021 года в связи с проведением капитального ремонта. Сейчас там продолжается ремонт опор и пролетных строений. Мост планируют открыть к 320-летию Петербурга, то есть в 2023 году. Движение при этом могут запустить раньше.

Фото: администрация Петербурга