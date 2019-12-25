Таксиста ограбили двое клиентов в посёлке имени Морозова

Заявитель запомнил приметы нападавших. Возбуждено уголовное дело.

Ночью на понедельник, 28 ноября, в экстренные службы поступило сообщение от таксиста. Мужчина рассказал, что его обокрали двое клиентов, забрав документы и денежные средства. Об этом стало известно Piter.TV.

Как рассказал 25-летний пострадавший гражданин Киргизии, примерно в полночь ему поступил заказ от двух неизвестных на улице Дыбенко. Через час такси приехало на Пионерскую улицу в г.п. имени Морозова. По прибытии пассажиры отказались оплачивать услуги перевозки, а при попытке остановить их нанесли заявителю телесные повреждения, распылили в его сторону аэрозольный баллончик, похитили 36 600 рублей и скрылись.

Со слов заявителя, на вид нападавшим от 30 до 40 лет, рост около 180 и 165 см.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что грабитель ударил головой охранника магазина на Шуваловском проспекте.

Фото: Piter.TV