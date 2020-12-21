Офисный рынок Петербурга столкнулся с дефицитом площадей

На этом фоне постепенно растут арендные ставки.

На офисном рынке в Петербурге становится меньше свободных площадей. По сравнению с прошлым годом, объем предложений упал на 80%, сообщают специалисты консалтинговой компании Knight Frank St. Petersburg.

По данным экспертов, число свободных помещений в БЦ Северной столицы класса А упало до 3,6% (в 2020 году было 3,9%). Объем офисов класса В снизился до 7,7% (8,3% в начале года). Всего на конец первого полугодия в городе свободны 248,4 тысячи квадратных метров.

На фоне дефицита площадей в Петербурге постепенно растут арендные ставки. При этом спрос на помещения остается высоким в городе.

Ранее мы писали, что число коворкингов в Петербурге за год выросло на 30%.

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