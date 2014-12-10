Число коворкингов в Петербурге за год выросло на 30%

По прогнозам экспертов, их может стать еще больше к концу текущего года.

Специалисты зафиксировали большой прирост коворкинг-пространст в Петербурге. За время пандемии их число увеличилось на 30%. К концу текущего года их может стать еще больше. Об этом сообщили исследователи компании Maris.

По данным экспертов, сегодня в Петербурге открыто почти 60 коворкингов в формате офисов и бизнес-центров. Почти 50% таких офисов находятся в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Московском районах.

Коворкинг – место для организации труда людей с разной занятостью в общем пространстве. Иначе – коллективный офис.

Ранее мы писали, что сеть "SOK" откроет пять коворкингов в Петербурге.

Фото: ru.wikipedia.org / Deskmag