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Сеть "SOK" откроет пять коворкингов в Петербурге
Сегодня, 14:20
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Сеть "SOK" откроет пять коворкингов в Петербурге

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Они начнут работать в ноябре 2021 года.

В Петербурге планируют открыть пять смарт-офисов московской сети "SOK". Об этом узнал "Коммерсант". 

Компания уже арендовала под коворкинг 4 тыс. "квадратов" в строящемся бизнес-центре в Щербаковом переулке. Коворкинг откроется в ноябре. В нем смогут работать 608 человек. Это будет второй по площади коворкинг в Петербурге. Первый — Avenue-Page.

В Москве во владении "SOK" находится 5 коворкингов. Еще 1 есть в Тель-Авиве. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в трех районах Петербурга откроют филиалы коворкинг-пространства "ПРОСТО". 

Фото: pixabay.com

Теги: коворкинг, смарт-офис
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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