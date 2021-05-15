В трех районах Петербурга откроют филиалы коворкинг-пространства "ПРОСТО"

На данный момент "ПРОСТО" находится на проспекте Медиков.

В субботу, 15 мая, организаторы проекта молодежного пространства "ПРОСТО" рассказали губернатору Александру Беглову, что в скором времени планируется открыть филиалы в Василеостровском, Московском и Калининском районах, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Так, в филиале в Василеостровском районе планируют сделать уклон на развитие творчества молодежи: организаторы создадут зоны свободного общения и студии создания контента. Филиал в Московском районе направят на проектную деятельность, а в Калининском районе появится первый коворкинг для молодежи, чтобы все желающие могли работать по месту жительства.

Проект "ПРОСТО" создает условия для развития наставничества, поддержки общественных инициатив, волонтерства. Офис на проспекте Медиков каждый день принимает до 140 человек, предоставляя рабочие места с современной техникой. Помимо этого, там стараются проводить различные мероприятия: мастер-классы, лекции, семинары.

Ранее мы писали, что как выглядит пространство "Форма Добра" в центре Петербурга.

Фото: Смольный