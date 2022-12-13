В начала года в петербургских коворкингах возросло число рабочих мест

Изменения связвны с появлением на городском рынке офисных пространств 3-ёх новых игроков.

В период с января по март 2023 года число новых рабочих мест в коворкингах Северной столицы увеличилось на 200, их площадь составляет 1,4 тыс. кв. м. Об этом пишет издание "Деловой Петербург".

Позитивные изменения связаны с приходом на городской рынок 3-ёх новых коворкингов. За счёт них валовый объём предложения рабочих мест удалось нарастить на 2%. На данный момент в Петербурге функционирует 91 коворкинг-центр в формате офисов и бизнес-инкубаторов, причём 53% подобных офисов базируются в центре города.

Средняя стоимость аренды рабочего места в петербургском коворкинге составляет 4,5 тыс. рублей, дневной тариф составляет от 500 до 1,6 тыс. рублей, а месячный − 13,3 тыс. рублей с учётом фиксированного места.

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