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Офисы ЕИРЦ в Ленобласти начали принимать посетителей только по предварительной записи
Сегодня, 11:54
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Офисы ЕИРЦ в Ленобласти начали принимать посетителей только по предварительной записи

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Жителей региона также просят не посещать офисы с повышенной температурой и симптомами ОРВИ.

С понедельника, 24 января, Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) Ленобласти переходит на режим обслуживания граждан только по предварительной записи. Данные меры были приняты из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Записаться приём можно по телефону или по электронной почте. Контакты офисов размещены на сайте ЕИРЦ в разделе "Офисы" или в платёжном документе на оплату ЖКУ.

Жителей региона также просят не посещать офисы с повышенной температурой и симптомами ОРВИ.

 

Фото: ВКонтакте / Единый информационно-расчётный центр Ленобласти

Теги: еирц, жку
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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