Офисы ЕИРЦ в Ленобласти начали принимать посетителей только по предварительной записи

С понедельника, 24 января, Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) Ленобласти переходит на режим обслуживания граждан только по предварительной записи. Данные меры были приняты из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Записаться приём можно по телефону или по электронной почте. Контакты офисов размещены на сайте ЕИРЦ в разделе "Офисы" или в платёжном документе на оплату ЖКУ.
Жителей региона также просят не посещать офисы с повышенной температурой и симптомами ОРВИ.
Фото: ВКонтакте / Единый информационно-расчётный центр Ленобласти
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