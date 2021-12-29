Офисы ЕИРЦ в Ленобласти начали принимать посетителей только по предварительной записи

Жителей региона также просят не посещать офисы с повышенной температурой и симптомами ОРВИ.

С понедельника, 24 января, Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) Ленобласти переходит на режим обслуживания граждан только по предварительной записи. Данные меры были приняты из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Записаться приём можно по телефону или по электронной почте. Контакты офисов размещены на сайте ЕИРЦ в разделе "Офисы" или в платёжном документе на оплату ЖКУ.

Жителей региона также просят не посещать офисы с повышенной температурой и симптомами ОРВИ.

Фото: ВКонтакте / Единый информационно-расчётный центр Ленобласти