Офис семейного врача откроется в Красногвардейском районе

Новый двухэтажный комплекс появится на проспекте Ударников рядом с домом 46.

В понедельник, 31 января, стало известно, что в Красногвардейском районе Петербурга откроется новый офис семейного врача. Городу передадут несколько помещений нового бытового комплекса, передают в пресс-службе Смольного.

По словам Беглова, в Петербурге поддерживают инвесторов, которые вкладывают средства в строительство социально значимых объектов, развивают сферу обслуживания в кварталах плотной жилой застройки, создают новые рабочие места.

Новый двухэтажный комплекс появится на проспекте Ударников рядом с домом 46. В нем будут располагаться несколько ателье, приемные пункты прачечной и химчистки. Добавим, что помещения предоставит компания ООО "Новый проект".

Ранее четырехлетний петербуржец засунул шестигранный ключ в розетку.

Фото: pexels

