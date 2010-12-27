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Здание на Выборгской набережной выставили на торги за 325 млн рублей
Сегодня, 15:15
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Asyaromanenkova
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Здание на Выборгской набережной выставили на торги за 325 млн рублей

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РАД объявил о аукционе по продаже шестиэтажного здания с офисами на Выборгской набережной с начальной ценой в 325,6 миллиона рублей. В нем располагался офис "Телкома".

Российский аукционный дом объявил о торгах по продаже бывшего офиса "Телкома" на Выборгской набережной. Начальная цена шестиэтажного офисного здания составляет 325,6 миллиона рублей. Его общая площадь – 7,9 тысяч квадратных метров.

Из офисов открывается прекрасный вид на реку Большую Невку. Арендаторы бизнес-центра могут быстро и удобно добираться не только в центр, но и в другие районы города.

Пресс-служба РАД

Здание на Выборгской набережной выставили на торги за 325 млн рублей

Аукционный дом также отмечает, что первые этажи можно приспособить под производство или лофт-проект. А остальные – под классические офисы. Торги состоятся 19 декабря.

Здание на Выборгской набережной выставили на торги за 325 млн рублей

Здание на Выборгской набережной выставили на торги за 325 млн рублей

Фото: РАД

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Теги: аукцион , новости спб , торги
Категории: Новости СПб

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