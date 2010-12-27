Здание на Выборгской набережной выставили на торги за 325 млн рублей

РАД объявил о аукционе по продаже шестиэтажного здания с офисами на Выборгской набережной с начальной ценой в 325,6 миллиона рублей. В нем располагался офис "Телкома".

Российский аукционный дом объявил о торгах по продаже бывшего офиса "Телкома" на Выборгской набережной. Начальная цена шестиэтажного офисного здания составляет 325,6 миллиона рублей. Его общая площадь – 7,9 тысяч квадратных метров.

Из офисов открывается прекрасный вид на реку Большую Невку. Арендаторы бизнес-центра могут быстро и удобно добираться не только в центр, но и в другие районы города. Пресс-служба РАД

Аукционный дом также отмечает, что первые этажи можно приспособить под производство или лофт-проект. А остальные – под классические офисы. Торги состоятся 19 декабря.

Фото: РАД